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Ankara'da ağaçlık alanda çıkıp gecekondulara sıçrayan yangın söndürüldü! "Burası kentsel dönüşüm alanıydı"

Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkıp gecekondulara sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 2’si itfaiye eri 4 kişinin dumandan etkilendiği yangında 8 gecekondu zarar gördü.

Ankara'da ağaçlık alanda çıkıp gecekondulara sıçrayan yangın söndürüldü! "Burası kentsel dönüşüm alanıydı"

Yangın, saat 15.30’da Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara da ağaçlık alanda çıkıp gecekondulara sıçrayan yangın söndürüldü! "Burası kentsel dönüşüm alanıydı" 1

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü itfaiye ekipleri de takviye olarak yangına müdahale etmek üzere mahalleye yönlendirildi. Yangına 27 araç 53 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 2’si itfaiye eri olmak üzere 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangında 8 gecekondu zarar gördü.

Ankara da ağaçlık alanda çıkıp gecekondulara sıçrayan yangın söndürüldü! "Burası kentsel dönüşüm alanıydı" 2

"BURASI AYNI ZAMANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI"

Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Kaya, "Herhangi bir can kaybı yok yaralanma yok. Burada kurumuş otlar var burası aynı zamanda kentsel dönüşüm alanı. Soğutma çalışmaları devam ediyor inşallah böyle şeyler bir daha yaşamayız" dedi.

Ankara da ağaçlık alanda çıkıp gecekondulara sıçrayan yangın söndürüldü! "Burası kentsel dönüşüm alanıydı" 3

"YAKANLARA GEREKLİ CEZASI VERİLSİN"

Mahalle sakini Türkan Bayır ise, "Biz oturuyorduk, birdenbire duman çıktı, alevler çıktı. Her yeri sardı sonra itfaiyeler geldi. Yakanlara gerekli cezası verilsin" diye konuştu.

Ankara da ağaçlık alanda çıkıp gecekondulara sıçrayan yangın söndürüldü! "Burası kentsel dönüşüm alanıydı" 4

(İHA)

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara gecekondu
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