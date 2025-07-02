Ankara'da akılalmaz olay! Kendi binalarındaki dükkanı kurşunladılar: "Bunlar da cahil onlar da cahil"

İddialara göre, bir grup genç, yaşadıkları binanın alt katında tartıştıkları dükkan sahibinin kendilerine silah göstermesi üzerine önce dükkan camını tekme atarak kırdı ardından dükkana 6 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"OLAYI YAPAN DA BU BİNADA OTURUYOR"

Mahalle sakini Selçuk Polat Timur, "Kurşun sıkıldı. Çocuğun bir tanesi herhalde kuru sıkıdan bozma bir silahla yaptı. Buradakiler de karşılık verdi. Bunlar da cahil onlar da cahil. Bunlar silah göstermiş o da silah sıktı. Ölü, yaralı yok. Tek tesellimiz o. İki taraf da kapı komşusu. Olayı yapan da bu binada oturuyor. Birbirleriyle büyüyen çocuklar. Büyükler araya girerse bu olay büyümez" diye konuştu.

(İHA)