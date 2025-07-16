Ankara'da belediye otobüsü kazası! 27 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir EGO otobüsü kaza yaptı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan hafif ticari araca çarptı.

27 KİŞİ YARALANDI!

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı. Kazada 27 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Otobüs şoförünün durumunun ciddi, tedavisi süren diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

TEKNİK VE İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI!

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Etlik Caddesi'nde seyreden EGO otobüsünün şoförünün Zübeyde Hanım Hastanesi Durağı yakınlarında "direksiyon hakimiyetini kaybetmesi" sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi.

Yapılan ilk tespitlere göre EGO otobüsünün kaza anında 44 kilometre hızla seyrettiğine işaret edilen açıklamada, kazaya ilişkin teknik ve idari inceleme sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan GATA Hastanesi önünde meydana gelen EGO kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

"BİRDEN YÜKSEK BİR SES GELDİ"

Kaza esnasında otobüste bulunan Emine Asa isimli yolcu, "Birden yüksek bir ses geldi. Allah'a şükür bana bir şey olmadı. Çarpışmanın etkisiyle güvenlikle karşı karşıya geldik. Çoğu insan yere savruldu" dedi.

Olay yerine geldiğinde otobüsün boşaltıdığını söyleyen Kalender Dereli, "Bir yandan 15-20 kişi yerde seriliydi, yaralıydı. Artık otobüsün dikkatsizliğinden mi oldu ne diyebiliriz bilmiyoruz. Otobüs iki kere vurmuş bizim biraderin arabasına, dengesini kaybediyor, ondan sonrası durum bu şekilde. Sonradan gönderdik, biz geldiğimizde yerlerde oturuyorlardı. Onların fazla bir şeyi olmadığı için diğerlerine müdahale ettiler. Babasıyla beraber Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi" diye konuştu.

(AA-İHA-DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır