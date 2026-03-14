HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da bir araç, yayalara çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki araç, yayalara çarptı. 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi, Ahi Evran Mahallesi, Ayaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi yönünden Sincan istikametine doğru seyir halinde olan 06 DEE 983 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüje çıkarak durdu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı yaya ve araçtaki diğer yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 773'e yükseldiİsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 773'e yükseldi
Bursa'da hayırseverin ördüğü atkı ve bereler, Türk Kızılay aracılığıyla Erzurum'daki çocuklara hediye edildiBursa'da hayırseverin ördüğü atkı ve bereler, Türk Kızılay aracılığıyla Erzurum'daki çocuklara hediye edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.