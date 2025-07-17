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Ankara'da bir genç, başıboş köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu

Yenimahalle ilçesinde bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu korku dolu anlar yaşarken, seyir halindeki bir araca binerek kaçtığı anlar görüntülendi.

Ankara'da bir genç, başıboş köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin oluşturduğu tehdit bir kez daha gündeme geldi. Şehit Süleyman Şahin Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir genç, etrafını saran başıboş köpeklerin kovalaması üzerine kaçarak hareket halindeki bir hafif ticari araca binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Ankara da bir genç, başıboş köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu 1

"ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE KADINLAR İÇİN CİDDİ TEHLİKE"

Aynı noktada yaklaşık bir ay önce benzer bir olayın yaşandığı ifade edilirken, mahalle sakinleri artan köpek saldırılarından endişeli. Yıllardır devam eden bu sorunla ilgili konuşan mahalleli Abdullah Yılmaz, “Sabahları işe gitmek için kısa bir mesafe yürüyorum ama hemen saldırıya uğruyorum. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar için ciddi bir tehlike” dedi.

"HER GÜN KORKUYLA YÜRÜYORUZ"

Bir başka mahalle sakini Fahriye Gölcü ise iş çıkışı otobüs durağına giderken yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı: “Köpekler bazen sürü halinde oluyor. Beklerken yanlarından geçmeye korkuyoruz.”

Ankara da bir genç, başıboş köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu 2

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: "3 AYDA 62 SOKAK HAYVANI TOPLANDI"

Yenimahalle Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sahipsiz hayvanlarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalışıldığı ve yeni düzenlemeler doğrultusunda adımlar atıldığı belirtildi. Açıklamada, son üç ayda olayın yaşandığı bölgede 62 sokak hayvanının toplanarak barınağa alındığı, mevcut 150 kapasiteli barınağın yanı sıra 1000 kapasiteli yeni barınağın inşasının sürdüğü bilgisi verildi.

Yeni alanın tamamlanmasıyla toplamda 1150 sahipsiz hayvana bakım sağlanacağı vurgulandı. Açıklama, “Hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de hayvanların hijyenik ve güvenli şartlarda yaşaması için çalışmalarımız devam ediyor” ifadesiyle son buldu.

(İHA)

17 Temmuz 2025
17 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Ankara köpek
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