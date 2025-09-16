HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara'da dehşet: Uzman çavuş olan bacanağını öldürüp intihar etti!

Ankara'da yaşanan olay dehşete düşürdü. Uzman çavuş olarak görev yapan bacanağını silahla vurarak öldüren zanlı, daha sonra intihar etti. Olay yeri vatandaşın telefon kamerası tarafından kaydedildi.

Ankara'da dehşet: Uzman çavuş olan bacanağını öldürüp intihar etti!

Olay, sabah 06.40 sıralarında Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan 36 yaşındaki Emre B.'ye otomobilin içinden ateş açıldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vurulduğu yerde hayatını kaybettiği belirlenen Emre B.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ankara da dehşet: Uzman çavuş olan bacanağını öldürüp intihar etti! 1

Cinayeti işlediği belirlenen Emre B.'nin bacanağı Uğur B.'nin ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla intihar ettiği öğrenildi. Cinayetin nedeninin henüz belirlenemediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Ankara da dehşet: Uzman çavuş olan bacanağını öldürüp intihar etti! 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıt tankeri ile minibüs çarpıştı... Yaralılar varAkaryakıt tankeri ile minibüs çarpıştı... Yaralılar var
Kocasının sevgilisine benzetip darbetti!Kocasının sevgilisine benzetip darbetti!

Anahtar Kelimeler:
Ankara dehşet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.