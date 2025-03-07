Ankara'da dehşet veren kaza! Karşıya geçmek istedi, otomobil çarpınca feci şekilde hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Etimesgut ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara'dan Eskişehir istikametine seyir halinde olan M.S.B. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve alkollü olduğu öne sürülen Ali Ekber Kartal'a çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kartal çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kartal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kartal'ın cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.S.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)