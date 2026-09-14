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'Ankara'da deniz mi vardı?' sözü gerçek oldu! Gölbaşı'nda bulundu: Tam 66 milyon yıllık...

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Doğukan Akbayır

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildi. 'Ankara'da deniz mi vardı?' sözü de resmen gerçek oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kentinde bulunan fosile ilişkin, “Fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor.” dedi.

Ankara’nın arkeolojik geçmişine ilişkin önemli bulguların ortaya çıkarıldığı Külhöyük, bu kez insanlık tarihinin çok daha öncesine uzanan bir iz taşıyor. Kazı alanında bulunan fosil, milyonlarca yıl önce Orta Anadolu’yu da kapsayan Tetis Denizi’nin doğal yaşamına ilişkin dikkat çekici bir bulgu olarak kayıtlara geçti.

Ankara da deniz mi vardı? sözü gerçek oldu! Gölbaşı nda bulundu: Tam 66 milyon yıllık... 1

GÖLBAŞI'NDA BULUNDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından duyurduğu keşfe ilişkin olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ankara da deniz mi vardı? sözü gerçek oldu! Gölbaşı nda bulundu: Tam 66 milyon yıllık... 2

“Ankara’daki Külhöyük’ten dikkat çekici bir keşif daha! Geçtiğimiz günlerde 4 bin yıllık Hitit kabında Sevgi Çiçeği’nin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaştığımız Külhöyük, bu kez Ankara’nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutuyor. Gölbaşı Oyaca’daki kazılarımızda, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildi. Fosilin, Orta Anadolu’yu kapsayan Tetis Denizi’nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük’te bulunan fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürüttüğümüz çalışmalarla Külhöyük’ün geçmişini yeni bulgularla aydınlatmaya devam edeceğiz.”

Ankara da deniz mi vardı? sözü gerçek oldu! Gölbaşı nda bulundu: Tam 66 milyon yıllık... 3

'ANKARA DA DENİZ Mİ VARDI' SÖZÜ GERÇEK OLDU

Külhöyük kazı alanında bulunan Gastropoda fosilinin, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış karından ayaklı bir salyangoza ait olduğu belirtildi.

Fosilin, yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu’yu da kapsayan Tetis Denizi’nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.

Ankara da deniz mi vardı? sözü gerçek oldu! Gölbaşı nda bulundu: Tam 66 milyon yıllık... 4

FOSİL KÜLHÖYÜK’E BİNLERCE YIL ÖNCE TAŞINMIŞ OLABİLİR

Keşfin arkeolojik açıdan dikkat çeken yönünü ise fosilin bulunduğu yer oluşturuyor. 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük’te ortaya çıkarılan fosilin, binlerce yıl önce yerleşim sakinleri tarafından buraya taşınmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bu ihtimal, milyonlarca yıllık doğal bir oluşumun çok daha sonraki dönemlerde Külhöyük sakinlerinin yaşam alanına nasıl ulaştığına ilişkin yeni bir araştırma başlığı ortaya koyuyor.

Ankara da deniz mi vardı? sözü gerçek oldu! Gölbaşı nda bulundu: Tam 66 milyon yıllık... 5

Külhöyük’teki arkeolojik kazılar, 2021 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürütülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Mehmet Nuri Ersoy
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