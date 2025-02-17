Ankara'da deprem! Büyük sarsıntının sebebi neydi: 'Gevşek zemin' tehdidi!

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre deprem yerin 11.48 kilometre altında meydana geldi. 3.5 büyüklüğünde olmasına rağmen Ankaralılar depremi daha şiddetli hissetti. Bunun nedenini ise Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı.

'GEVŞEK ZEMİN' TEHDİDİ

CNN TÜRK Canlı yayınında konuşan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'un açıklaması şu şekilde;

Ankara'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun. 3,5 büyüklüğündeki deprem büyük deprem değil, yıkıcı değil sadece hissedilir. Yapı altında gevşek zemin varsa depremin daha uzun hissedilmesine neden olur ve Ankara çevresi de böyle bir yer. Ankara ve çevresinde çok diri bir fay yok.

Bulunduğunuz yerin altındaki zemini dikkate almak gerekiyor. Güçlendirme yapılabilir, yeni yönetmeliklere uygun standarda getirebilirsiniz. 3.5 büyüklüğündeki deprem bir yapıyı yıkamaz. Binanın statik durumu ile oynanmış ise kendiliğinden de yıkılabilir bundan depremi sorumlu tutmak doğru değil. Hasar derecesi 5'ten sonra başlar. Normalde o bile doğru değil. En büyük depremde eviniz hasar görse de esas olan içinden sağ çıkmanız. Yıkılırsa planında hata vardır demektir.

"AKDENİZ'DE TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL"

Marmara önemli bir bölge. Nüfusu ile, sanayi ekonomi bölgesi olması bakımından önemli. Yunan adalarındaki durumu bize yaşatacak etkinlikler olabilir. Oradaki tehlike de geçmiş değil. Hala bitmedi o depremler. Bugün bile 5'e varan deprem vardı. Küçük koniler var deniz altında. Henüz tehlike geçmiş değil, böyle de devam edebilir. Volkanik faaliyetler de yaşanabilir. Şimdi olmaması gelecekte olmayacağı anlamı taşımaz. Bizde de suskun volkanlar var.

Kaynak: CnnTürk