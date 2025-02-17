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Ankara'da deprem! Komşu iller de hissetti... Sosyal medyada gündem oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.02.2025 13:22
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Başkent Ankara'da öğle saatlerinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken AFAD büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. 13.20'de Yenimahalle'de meydana gelen depremi birçok kullanıcı hissetti. Sosyal medyada depremle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Ankara'da deprem! Komşu iller de hissetti... Sosyal medyada gündem oldu

Ankara'da deprem! Öğle saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.5 olarak açıklandı. Başkent Ankara'da yaşayan çok sayıda vatandaş depremi hissetti. Sosyal medyada deprem kısa sürede en çok konuşulan konu oldu.

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AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Deprem bölgesi olmamasıyla bilinen Başkent Ankara'daki sarsıntı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. Depremi hisseden vatandaşları yaşadıklarını sosyal medya üzerinden dile getirdi. Depremin büyük olmaması ise herkese derin bir nefes aldırdı.

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"ORASI ATATÜRK'ÜN BAŞKENTİDİR"

Deprem sonrası ilk açıklama Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan sosyal medya hesabından, "Ankara deprem bakımından çok güvenlidir. Orası Atatürk’ün başkentidir. Küçük depremler ürpertebilir, ancak yıkıcılık konusunda sakıncalı bir durum yoktur. İyi yaşamlar dilerim." açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
deprem
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