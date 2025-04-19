HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da "Diplomat Gözüyle Çin-ABD ve Türkiye-Çin İlişkileri" başlıklı etkinlik yapıldı

Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) "Diplomat Gözüyle Çin-ABD ve Türkiye-Çin İlişkileri" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Ankara'da "Diplomat Gözüyle Çin-ABD ve Türkiye-Çin İlişkileri" başlıklı etkinlik yapıldı

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin eski Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı dinlemek üzere çok sayıda davetli katıldı.

Musa, konuşmacı olarak burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Küresel güç dengesinin Batı'dan Doğu'ya kayma durumunun son 10-15 yılın hemen herkes tarafından görülebilen gerçeği olduğuna işaret eden Musa, Çin'in zamanla dünya gündemine oturduğunu belirtti.

Eski Büyükelçi Musa, dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların temelinde ABD-Çin arasındaki güç dengesinin olduğunu vurgulayarak ABD'nin geçmişte Çin devletini tanımamakta ısrarcı olduğunu anımsattı.

Çin'in kendilerini daha önce tanıyan ülkelere ve temsilcilerine bugün bile daha farklı bir önem verdiğini belirten Musa, geç gelen tanımaya rağmen ABD-Çin ilişkilerinin eski ABD Başkan Barack Obama dönemine kadar bir şekilde geliştiğine işaret etti.

İsmail Hakkı Musa, bugün yaşanan ticaret savaşlarının temelinde "Çin'in önünü nasıl keseriz?" sorusunun olduğunu söyledi.

Dünyanın artık tek kutupluluktan çok kutupluluğa geçtiğini ve bu kutuplardan birinin de Çin olduğunu belirten Musa, Türkiye'nin de duruşu olan bir ülke olarak söz sahibi olduğuna işaret etti.

Eski Büyükelçi Musa, Çin'in yükselişinin Türkiye'yi yeni bir rekabetle karşı karşıya bıraktığını söyleyerek küresel güç dengesinin Batı'dan Doğu'ya kayma durumunun bir fırsat olabileceği ihtimaline de dikkati çekti.

Türkiye-Çin ilişkilerinin eskiye dayandığını anımsatan Musa, ilk münasebetlerin Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman zamanında ticari faaliyetlerle başladığını vurguladı.

İsmail Hakkı Musa, Türkiye-Çin arasındaki ilk dostluk ve işbirliği anlaşmasının da 1934'te imzalandığına işaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretinin çok önemli olduğunu belirten Musa, Türkiye'nin her alanda Çin'le olan işbirliklerine karşı daha fazla ilgi duyması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 milyar TL'lik buğday vurgununda 9 tutuklama1 milyar TL'lik buğday vurgununda 9 tutuklama
Trabzon'da trafik kazası! 4 kişi yaralandıTrabzon'da trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Biri oyuncu biri fenomen... Öldürdükten sonra böyle kaçmış!

Biri oyuncu biri fenomen... Öldürdükten sonra böyle kaçmış!

Galatasaray'ın başı belaya girdi! Victor Osimhen'i bu kez öyle bir takım istiyor ki...

Galatasaray'ın başı belaya girdi! Victor Osimhen'i bu kez öyle bir takım istiyor ki...

Aşkı için Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı, 55 milyon lirasından oldu!

Aşkı için Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı, 55 milyon lirasından oldu!

CHP Yozgat mitingi... Özel traktörle konvoya katıldı!

CHP Yozgat mitingi... Özel traktörle konvoya katıldı!

SON DAKİKA | Rusya'dan Ukrayna'ya 'Paskalya barışı' Tarih vererek duyurdular

SON DAKİKA | Rusya'dan Ukrayna'ya 'Paskalya barışı' Tarih vererek duyurdular

Beşiktaş'ta tüyler ürperten cinayet

Beşiktaş'ta tüyler ürperten cinayet

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.