Ankara'da eş zamanlı operasyon! 7 kişi gözaltına alındı

Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay’ın "Güvenli Sokaklar" mottosu ile Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik; Polatlı’da bulunan haklarında tutuklama ve yakalama kararı olan şahısların yakalanmasına yönelik, şahısların saklandıkları adresler tespit edilerek bu adreslere yönelik bugün sabaha karşı erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyon neticesinde; haklarında farklı konulardan yakalama kararı bulunan, R.Y., S.Y., Y.Y., H.A., M.N.A, B.Ç. ve F.H. isimli şahıslar yakalanarak, adli birimler ile ceza infaz kurumlarına sevk edildi.
