Ankara'da eş zamanlı operasyon! 7 kişi gözaltına alındı

Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay’ın "Güvenli Sokaklar" mottosu ile Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik; Polatlı’da bulunan haklarında tutuklama ve yakalama kararı olan şahısların yakalanmasına yönelik, şahısların saklandıkları adresler tespit edilerek bu adreslere yönelik bugün sabaha karşı erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YAKALANDILAR

Düzenlenen operasyon neticesinde; haklarında farklı konulardan yakalama kararı bulunan, R.Y., S.Y., Y.Y., H.A., M.N.A, B.Ç. ve F.H. isimli şahıslar yakalanarak, adli birimler ile ceza infaz kurumlarına sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır