Ankara'da fabrika yangını! Kullanılamaz hale geldi

Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde faaliyet gösteren 2 katlı yatak fabrikasında, saat 11.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika kısa sürede tahliye edilirken, alevler rüzgarın da etkisiyle binayı sardı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlere toplam 70 personel ve 20 araçla müdahale edildi. Yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü ve sonra da soğutma çalışması yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde inceleme yapıp, bilgi aldı.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, fabrika ise ciddi oranda yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır