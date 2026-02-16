HABER

Ankara'da faciadan dönüldü: Pompalı tüfekle kahveyi bastı!

İçerik devam ediyor

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir kişi köy kahvehanesini pompalı tüfekle bastı. Kahvehanede bağırmaya başlayan pompalı tüfekli şahsa engel olunmak istendi. O sırada çıkan arbedede pompalı tüfek ateş aldı. Yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bulunan köy kahvehanesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elinde pompalı tüfekle kahvehaneye giren bir şahıs bağırmaya başladı.

Ankara da faciadan dönüldü: Pompalı tüfekle kahveyi bastı! 1

BİR ANDA ATEŞ ALDI

O sırada içeride bulunan bir kişi, şahsa müdahale ederek pompalı tüfeği almaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında tüfek kazara ateş aldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken kahvehanede bulunanlar, şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Olay yerine ihbar üzerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara da faciadan dönüldü: Pompalı tüfekle kahveyi bastı! 2

Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara da faciadan dönüldü: Pompalı tüfekle kahveyi bastı! 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

