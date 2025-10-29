HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da fırtına nedeniyle konteyner devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 3 çocuğu ile piknik yapan Üçler K. (40), fırtınanın etkisiyle devrilen hobi bahçesindeki konteyner evin altında kalarak hayatını kaybetti. Öte yandan Ayaş'ta ise hortum çıktı.

Ankara'da fırtına nedeniyle konteyner devrildi! Ölü ve yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İlhanköy Mahallesi’nde Doruk mevkisinde meydana geldi. Üçler K., 3 çocuğu ile piknik yapmak için kendisine ait hobi bahçesine gelerek mangal yaktı. 3 çocuğu ise şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle, hobi bahçesinde bulunan konteynere sığındı. Bir süre sonra gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ve yağışın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan konteyner ev devrildi. Mangal ateşinin başında bekleyen Üçler K., 25 metre sürüklenen konteynerin altında kaldı. Konteynerin devrildiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Üçler K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Konteynerin içinde mahsur kalan ve hafif şekilde yaralanan 3 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

HORTUM ÇIKTI

Ayaş ilçesinin İlhanköy Mahallesi'nde yaşanan şiddetli rüzgar ve fırtınanın aniden ortaya çıktığını belirten vatandaşlar, gökyüzünde beliren hortumu da cep telefonuyla kaydetti.

Ankara da fırtına nedeniyle konteyner devrildi! Ölü ve yaralılar var 1
Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de iki otomobil 1 saat arayla aynı çukura düştü Osmaniye’de iki otomobil 1 saat arayla aynı çukura düştü
Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oldu! Ulaşım aksadıAnkara'da gök gürültülü sağanak etkili oldu! Ulaşım aksadı

Anahtar Kelimeler:
Ankara Hortum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir depreminde yıkılan tüm binalar: Enkaz alanları tek tek görüntülendi

Balıkesir depreminde yıkılan tüm binalar: Enkaz alanları tek tek görüntülendi

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 19 kişi yaralandı

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 19 kişi yaralandı

Skandalda yeni detay! Bahisçi hakemlerden 2'si için çılgın iddia

Skandalda yeni detay! Bahisçi hakemlerden 2'si için çılgın iddia

Son pozuna yorum yağdı! "Kalçanı da mı yaptırdın?"

Son pozuna yorum yağdı! "Kalçanı da mı yaptırdın?"

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Birer birer tespit ediliyor! 2 milyon kişi listede

Birer birer tespit ediliyor! 2 milyon kişi listede

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.