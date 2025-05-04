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Ankara’da geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüs bariyerlere çarptı: 4 öğrenci yaralandı

Ankara’da geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün bariyerlere çarptığı kazada 4 öğrenci yaralandı.

Ankara’da geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüs bariyerlere çarptı: 4 öğrenci yaralandı
Begüm Özkaynak

Olay, Polatlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'ya gezi düzenleyen öğrencileri taşıyan Menekşe tura ait olan otobüs, Ankara'dan Bursa'ya dönüş yolunda, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otobüste bulunan öğrencilerden 4’ü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara öğrenci kaza
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