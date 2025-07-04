Ankara'da haraç çetesine operasyon; 14 şüpheli adliyede

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi'nce, liderliğini O.M.H.'nin yaptığı, aralarında avukat ve kamu görevlilerin de bulunduğu organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Etimesgut ve Sincan ilçelerinde esnafı tehdit ederek haraç aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, elebaşının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır