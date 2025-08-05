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Ankara'da hareketli gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyelerinden toplantı öncesi Anıtkabir ziyareti

Ankara’da hareketli bir gün geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret ediyor.

Ankara'da hareketli gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyelerinden toplantı öncesi Anıtkabir ziyareti
Hazar Gönüllü

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplanacak. Toplantı saat 12.00’de başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara da hareketli gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyelerinden toplantı öncesi Anıtkabir ziyareti 1

ERDOĞAN: "TOPLANTININ YENİ BİR KİLOMETRE TAŞI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan notunda şu ifadeleri kullandı:

  • Yakın çevremizde krizlerin, gerilimlerin arttığı bir dönemde YAŞ üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurundayız. Türkiye’yi, yeniden şekillenen küresel sistemde, bölgesinin kutupbaşı ülkesi haline getirme mücadelemiz; kurulan tuzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen kararlılıkla devam etmektedir.

  • Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayiinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Şuramızın 2025 toplantısının Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum.

Ankara da hareketli gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyelerinden toplantı öncesi Anıtkabir ziyareti 2

YAŞ TOPLANTISININ DETAYLARI BELLİ OLDU

İHA'nın aktardığına göre; bu yıl, TSK Personel Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde alınacak kararlarla 75 general ve amiral bir yıl daha aynı rütbede görevine devam edebilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki YAŞ toplantısında terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyaları ele alınacak.

Toplantıda TSK komuta kademesinin korunması ve değişikliğe gidilmemesi bekleniyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın iki yıl daha görev süresi bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun ise görev süreleri doldu. Ancak Erdoğan’ın bu komutanlar için bir yıl daha görev süresini uzatma yetkisini kullanacağı ve TSK komuta kademesinde bir değişikliğin olmayacağı bekleniyor.

Geçen yılki YAŞ’ta 23 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etmiş, 77 albay general ve amiralliğe yükselmişti. Ayrıca 34 general ve amiralin görev süresi bir yıl, 455 albayın görev süresi ise iki yıl uzatılmıştı. 31 general ve amiral ise emekliye sevk edilmişti. Bu süreçte general ve amiral sayısı 281’den 327’ye yükselmişti. Bu yılki toplantıda ise kararların, geçtiğimiz ay Meclis’te yapılan TSK Personel Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde alınması bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre, YAŞ’ın üçte iki çoğunluk kararıyla 75 general ve amiralin bir yıl daha aynı rütbede görevine devam edebilmesinin önü açılıyor. Bu da TSK’da general sayısında artış anlamına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura yaş
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