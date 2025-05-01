Ankara'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Ankara'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve 20°C civarında olacak. Bu tarihten itibaren hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor.

2 Mayıs Cuma günü hafif yağmurlu ve 17°C civarında bir hava tahmin ediliyor. 3 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklığın 17°C civarında olması bekleniyor. 4 Mayıs Pazar günü güneşli bir hava olacak ve sıcaklık 21°C civarında olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü de güneşli ve 23°C civarında bir hava tahmin ediliyor. 6 Mayıs Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklığın 24°C civarında olması öngörülüyor. 7 Mayıs Çarşamba günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise 25°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstermesi öngörülüyor. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak, ani değişikliklere hazırlıklı olmanızı sağlar.