Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Ankara 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Ankara'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Bu, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Gündüz saatlerinde hava rahat geçecek. Gece sıcaklıkları ise 13°C seviyesinde olacak. Bu da serin bir akşam anlamına geliyor.

9 ve 10 Mayıs tarihlerinde hava daha bulutlu olacak. 9 Mayıs Cuma günü sıcaklık 27°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 11°C civarında bekleniyor. 10 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 26°C civarında kalacak. Gece sıcaklıkları 13°C'ye düşecek. Bu günlerde hava koşullarının daha değişken olabileceğini dikkate almak önemli.

Ankara'da Mayıs ayı ortalama 48 mm yağış alır. Bu ayda yaklaşık 6 yağmurlu gün yaşanır. Bu nedenle, bulutlu günlerde ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Gündüzleri sıcaklık 24°C'ye yükselebilir. Geceleri ise sıcaklık 9°C'ye kadar düşebilir. Bu sıcaklık farkları, kat kat giyinmeyi gerektirebilir.

Rüzgar hızları genellikle 10 km/saat civarındadır. Bu, hafif bir esinti anlamına gelir. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli kontrol etmek, planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olur.