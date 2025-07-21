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Ankara'da icra memuru ve avukata silahlı saldırı! Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Ankara'da icra memuru ve avukata silahlı saldırı! Bakan Tunç'tan açıklama
Begüm Özkaynak

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde haciz işlemi yapıldığı sırada, İstanbul 1 No’lu Barosu’na kayıtlı Avukat Doğan Polat (28) silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Ankara Batı İcra Müdürlüğü personelinin de bulunduğu haciz mahallinde meydana gelen saldırıyla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ankara da icra memuru ve avukata silahlı saldırı! Bakan Tunç tan açıklama 1

BAKAN TUNÇ: "SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir iş yerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğü'nde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

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Avukat İcra memuru Ankara silahlı saldırı
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