HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara'da iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Babayakup Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 37 ABA 264 plakalı otomobil ile 06 EEN 12 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Semiye Çarıkçı'nın (32) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 2’si ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’daki orman yangınına ilişkin 1 gözaltıHatay’daki orman yangınına ilişkin 1 gözaltı
Kastamonu-Çankırı sınırında yangın! Ekipler sevk edildiKastamonu-Çankırı sınırında yangın! Ekipler sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da transfer bombası patlıyor!

Avrupa'da transfer bombası patlıyor!

CHP'li belediyelere operasyonlar... Mansur Yavaş: "Bize de gelirlerse gelsinler"

CHP'li belediyelere operasyonlar... Mansur Yavaş: "Bize de gelirlerse gelsinler"

MSB kahreden haberi duyurdu! 5 askerimiz şehit oldu

MSB kahreden haberi duyurdu! 5 askerimiz şehit oldu

Diyanet İşleri Başkanı'ndan dikkat çeken yapay zeka çıkışı: 'Bu ayet bunu mu anlatıyormuş'

Diyanet İşleri Başkanı'ndan dikkat çeken yapay zeka çıkışı: 'Bu ayet bunu mu anlatıyormuş'

İlçede tek, atölye kurdu! Çöpten toplayıp yapıyor... Duyanlar çöpe atmayıp ona sattı

İlçede tek, atölye kurdu! Çöpten toplayıp yapıyor... Duyanlar çöpe atmayıp ona sattı

Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.