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Ankara’da iki otomobil çarpıştı; 6 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Ankara’da iki otomobil çarpıştı; 6 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi’nde meydana geldi. 19 Mayıs Bulvarı’ndan merkez istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, aynı yönde giden otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobillerde bulunan, H.P. (25), Y.B. (23), U.B. (20), A.A. (45) H.Ü. (53) ve İ.E (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan H.P. ve Y.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar çekicilere yüklenirken, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mamak Ankara kaza
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