Ankara’da iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.Y. idaresindeki otomobil, karşı yoldan gelen ve kavşağı dönmek için manevra yapan İ.K. idaresindeki araçla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevre hastanelere nakledildi. Aralarında sürücülerin de bulunduğu 9 yaralıdan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır