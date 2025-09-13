HABER

Ankara'da ilginç görüntü! Ayı masaya oturup servis bekledi...

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir lokantaya giren ayı masaya oturarak servis bekledi. Yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı.

Ankara'da ilginç görüntü! Ayı masaya oturup servis bekledi...

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yaban hayatı her an karşınıza çıkabiliyor. Başta soyu tükenmekte olan Kara Akbabalara ev sahipliği yapan Milli Park'ta geyik, kurt ve ayı gibi yaban hayatının çeşitli örnekleri hayatlarını sürdürmekte. Soğuk Milli Parkı'nda sayıları oldukça fazla olan ayılar bazen rahat tavırları ile görülmekte.

Ankara da ilginç görüntü! Ayı masaya oturup servis bekledi... 1

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Milli Park'ta bulunan bir lokantaya giren ayı da bunun örneği oldu. Lokantada bulunan masaya oturan ayı adeta servis yapılmasını bekledi. Masadaki artıkları yiyen ayı bir süre oturduktan sonra ormanın derinliklerinde kayboldu.

Ankara da ilginç görüntü! Ayı masaya oturup servis bekledi... 2

Kaynak: İHA

Ankara ayı
