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Ankara'da 'İmamoğlu' protestosu! En az 60 gözaltı

23.03.2025 02:21
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Ankara'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren protestoculara polis müdahale etti. En az 60 gösterici gözaltına alınırken, 1 polis ve 1 bekçi de yaralandı.

Ankara'da 'İmamoğlu' protestosu! En az 60 gözaltı

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki için Güvenpark'ta toplanan protestocular, yolu kapatarak Kızılay’dan Meclis yönüne doğru yürümek istedi.

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EN AZ 60 KİŞİ YARALANDI

‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’, ‘Her yer direniş’, ‘Susma sustukça sıra sana gelecek’ sloganlarının atıldığı protestoda, Meşrutiyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde protestocular ile polis karşı karşıya geldi. Protestoculara TOMA'lardan su ve biber gazı ile müdahale eden polis, en az 60 kişiyi gözaltına aldı.

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YARALILAR VAR

Olaylarda 1 polis ve 1 bekçi de yaralandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara ekrem imamoğlu operasyonu
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