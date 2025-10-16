HABER

Ankara’da inşaat kazısında toprak kaydı, yanındaki 17 katlı bina tahliye edildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Risk oluşturabileceği endişesiyle inşaatın yanında bulunan 17 katlı binada oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, dün Duralı Aliç Mahallesi 981'inci Sokak'ta meydana geldi. Yapımına 4 ay önce başlanılan bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında yanında bulunan 17 katlı binanın otopark zemininde kayma meydana geldi. Apartmanın çevresinde çatlaklar oluştu. Ekiplerin binada yaptığı incelemenin ardında güvenlik gerekçesiyle 45 dairelik binada oturanlar dün gece tahliye edildi. Bina sakinleri geceyi akrabalarının yanında, belediye tesisinde ve araçlarında geçirdi.

"OTOPARK AYRILDI. SABAHA KADAR UYUYAMADIK"

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Deniz Sitesi sakinleri, tehlikenin ortadan kalkması için inşaatın durdurulmasını talep etti. Zemin kaymasından dolayı tedirgin olduklarını belirten apartman sakini Serpil Aydoğan, "Bizim başımıza bir şey gelseydi, vebalimizi kim çekecekti. İnsanlar nereye gidecek. Bir diğer inşaatın temeli de bu şekilde kaymıştı. Farklı yerlere park yapılıyor, buraya da park yapılsaydı. Buraya neden bir çözüm bulunmuyor. Dün gece istinat duvarı uçtu. Herkes dün gece sokaklara döküldü. 7 kişilik aileyiz; bizi kim kabul eder. Otopark ayrıldı. Sabaha kadar uyuyamadık. Eksi 2’nci katta oturan ailenin duvarında ise çatlaklar meydana geldi" dedi.

"BİNAMIZIN ANA TAŞIYICILARINDA BİR PROBLEM YOK"

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ise olay yerine gelerek site sakinleri ile görüştü. Şahin, "Dün gece 23.30'da bize ulaştı. Dün gece, ilgili kişiler gece geldi. Böyle bir şey hiçbir yerde olmasın. Amacımız kimseyi karalamak değil. Bizden önce buralara 25-30 katlı bina yaparak hem trafiği hem de riski arttırdılar. Böyle olmaması gerekir. Otopark kısmı tabii zemin değil. Burası dolgu zemin. Dolgu silindir ile sıkıştırılmadığı için oynama meydana geldi. Bizim amacımız inşaat firmasını da kötülemek değil. Bu inşaatı ben daha önce de teftişe geldim. Biz gerekli çalışmaları gerekli birimlerimiz ile aldık. Gözetimimiz ve kontrolümüz ile sizleri de dün akşam tahliye ettik. Binamızın ana taşıyıcılarında bir problem yok" ifadelerini kullandı.

(DHA)

16 Ekim 2025
16 Ekim 2025

