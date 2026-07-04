Ankara'da kaçakçılık operasyonu! 30 bin adet gümrük kaçağı puro ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 3 Temmuz Cuma günü Ankara’da gerçekleştirilen operasyonda; gümrük kaçağı 30 bin adet puro, 23 bin 300 adet sigara, 1192 kutu gıda ürünü ve 873 adet muhtelif eşya ele geçirildi. Kaçakçılığa ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan paylaşımda, “Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır