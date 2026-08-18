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Yeni seçim anketi yayınlandı! Fark iyice açıldı

Asal Araştırma yeni seçim anketini yayınladı. Anket sonuçları ise oldukça dikkat çekici. AK Parti ikinci sıra ile farkı iyice açtı. CHP ile MHP'nin sıralaması ise ankette dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Yeni seçim anketi yayınlandı! Fark iyice açıldı
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye siyasetindeki hareketlilik devam ediyor. Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı siyaset arenasında anketler de yakından takip ediliyor. Son olarak Asal Araştırma'nın seçim anketi kamuoyu ile paylaşıldı.

Yeni seçim anketi yayınlandı! Fark iyice açıldı 1

AK PARTİ FARKI CİDDİ ŞEKİLDE AÇTI

Ankette katılımcılara, "Bu pazar bir seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar ise oldukça dikkat çekti.

Yeni seçim anketi yayınlandı! Fark iyice açıldı 2

YENİ PARTİ 12.2 PUAN GERİDE

Ankete göre katılımcıların yüzde 33.4'ü tercihlerini AK Parti'den yana kullandı. AK Parti'yi takip eden parti ise dengeleri değiştiren Yeni Parti oldu. Özgür Özel ve beraberindekilerin CHP'den ayrılarak kurdukları Yeni Parti yüzde 21.2 ile ikinci sırada yer alıyor.

CHP 4'ÜNCÜ, MHP İSE 5'İNCİ SIRADA

DEM Parti ise yüzde 9.5 oy oranı ile üçüncü sırada bulunuyor. 4'üncü ve 5'inci sıradaki sonuçlar da oldukça dikkat çekici.

Yeni Parti'nin kurulmasıyla ciddi can kaybeden CHP'nin son durumu merak konusu olmuştu. CHP yüzde 9.5'lik oy oranı ile anketin dördüncü sırasında yer aldı. CHP'yi ise MHP takip etti. MHP'nin oy oranı yüzde 8.5 oldu.

Yeni seçim anketi yayınlandı! Fark iyice açıldı 3

İYİ Parti yüzde 4.6 ile altıncı, Zafer Partisi ise yüzde 3.3 ile yedinci sırada kendisine yer buldu. Anahtar Parti'nin oy oranı ise yüzde 2.7 oldu.

Yeniden Refah Partisi yüzde 2.5, Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 1.5 oy oranına sahip. Diğer partilerin toplamı ise yüzde 3.6 olarak kayıtlara geçti.

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seçim anket
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