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Ankara'da kahreden olay! 30 metreden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da 14 yaşındaki lise öğrencisi yaklaşık 30 metreden apartman boşluğuna düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ankara'da kahreden olay! 30 metreden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde, Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yaşadıkları daireden çıkan T.D. adlı kız öğrenci, 1'inci kattaki dairelerinin önündeki apartman boşluğuna düştü. Lise öğrencisi olan T.D.'nin evde olmadığını fark eden aile üyeleri, bir süre aradıkları çocuğu, apartmanın eksi 2'nci katında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü değerlendirilen T.D.'nin bir süredir psikolojik problemleri olduğu öne sürüldü.

"UFAK TEFEK DURUMLARI KAFAYA TAKARMIŞ"

Komşu Hülya Çelik, olaya ilişkin, "Anneanne ile büyük torunu, kızı evde bulamadıklarını ve aradıklarını söyledi. Bir süre haber alamadılar. Sonra ailenin feryatlarını duydum. Kızın cesedini apartman boşluğunda bulmuşlar. Anneannesi sığınağa bakmak için aşağı inince torununu görmüş. Vefat eden kız, lise öğrencisiydi. Binada karşılaştığımızda hal hatır sorar sohbet ederdik. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç kullandığı söyleniyor. Ufak tefek durumları kafaya takarmış" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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