Ankara'da katledilen Hakan Çakır'ın ailesine tehdit mesajları geldi! Her satır kan dondurucu: "Annesinin boğazını keseceğiz, kızını sokağa çıkartmayacağız"

Ankara'da annesi ve kız kardeşine laf atılan Hakan Çakır aynı kişiler tarafından bıçaklanarak katledilmişti. Olay infial yaratırken aileye tehdit mesajları da gelmeye devam ediyor. Tehdit edilen aile mesajları paylaşırken, kullanılan ifadeler ise herkesi dehşete düşürdü. Kan donduran tehdit mesajlarında, "O ağlayan annesinin boğazını keseceğim, kızını sokağa çıkartmayacağız kafasını ezeceğiz" gibi ifadeler yer aldı.

Melih Kadir Yılmaz

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesinden çıkan, Hakan Çakır'ın (23) öldürüldüğü kavgada yaralanan babası Şahin Çakır (53) ve ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) hastaneden taburcu edildi. Türkiye'de gündem olan olaya ilişkin konuşan Şahin Çakır, kendilerine saldıranların çete olduğunu, bir anda ekmek bıçağı ve 'sallama' tabir edilen bıçaklarla geldiklerini belirterek, "Bu 2'nci Ahmet Minguzzi olayı. İstanbul'daki Ahmet Minguzzi olayını unutmadan benim oğlum çıktı. İçimiz yanıyor. Kimse yaşı ufak diye içeriden çıkmasın. Meclis'ten kanun mu çıkacak, ne olacaksa olsun; değişsin bu. Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin" dedi. Ayrıca, olaydan bir süre önce aynı grubun, düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir gruba kılıç sallayarak kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Ankara da katledilen Hakan Çakır ın ailesine tehdit mesajları geldi! Her satır kan dondurucu: "Annesinin boğazını keseceğiz, kızını sokağa çıkartmayacağız" 1

YOL VERME MESELESİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, geçen pazar gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Ankara da katledilen Hakan Çakır ın ailesine tehdit mesajları geldi! Her satır kan dondurucu: "Annesinin boğazını keseceğiz, kızını sokağa çıkartmayacağız" 2

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ TACİZ EDİP HAKAN ÇAKIR'I KATLETTİLER

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralandı. Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraf ve videolar tepki topladı.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI GELDİ! HER SATIR KAN DONDURUCU

Öte yandan evlatlarını mezara koyan acılı aileye ise tehdit mesajları gelmeye devam ediyor. Baba Şahin Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisini ve diğer çocuklarını da öldürecekleri ifadelerinin yer aldığını söyledi. Baba Çakır, gelen her türlü tehdide karşı duracağını ve oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini kaydetti.

Ankara da katledilen Hakan Çakır ın ailesine tehdit mesajları geldi! Her satır kan dondurucu: "Annesinin boğazını keseceğiz, kızını sokağa çıkartmayacağız" 3

"ANNESİNİN BOĞAZINI KESECEĞİM"

Gelen mesajlar ise adeta kan dondurdu. Bir mesajda, "Oğlunuzu öldüren kişi benim kuzenim. Eğer şikayetçi olursanız önce oğlunuzun mezarını sonra sizi, o ağlayan annesinin boğazını keseceğim" ifadesi yer aldı.

Ankara da katledilen Hakan Çakır ın ailesine tehdit mesajları geldi! Her satır kan dondurucu: "Annesinin boğazını keseceğiz, kızını sokağa çıkartmayacağız" 4

"KIZINI SOKAĞA ÇIKARTMAYACAĞIZ, KAFASINI EZECEĞİZ"

Başka bir mesajda ise Hakan Çakır'ın kız kardeşi hedef alındı. Mesajda, "Kızını sokağa çıkartmayacağız, kafasını ezeceğiz" denildi.

Ankara da katledilen Hakan Çakır ın ailesine tehdit mesajları geldi! Her satır kan dondurucu: "Annesinin boğazını keseceğiz, kızını sokağa çıkartmayacağız" 5

(İHA)

