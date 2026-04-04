Ankara'da katliam gibi kaza! Özel halk otobüsü üst geçite çarptı: 4 ölü, 13 yaralı

Son dakika haberi... Korkunç kaza, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul Yolu Saray mevkiinde meydana geldi. Ankara-Kızılcahamam seferini gerçekleştiren özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

4 ÖLÜ, 13 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

