Ankara'da katliam gibi kaza! Özel halk otobüsü üst geçite çarptı: 4 ölü, 13 yaralı

Son dakika... Ankara-İstanbul kara yolu Kahramankazan ilçesi Saray mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Bölgeden ilk görüntüler geldi.

Son dakika haberi... Korkunç kaza, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul Yolu Saray mevkiinde meydana geldi. Ankara-Kızılcahamam seferini gerçekleştiren özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

Ankara da katliam gibi kaza! Özel halk otobüsü üst geçite çarptı: 4 ölü, 13 yaralı 1

4 ÖLÜ, 13 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara da katliam gibi kaza! Özel halk otobüsü üst geçite çarptı: 4 ölü, 13 yaralı 2

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Ankara da katliam gibi kaza! Özel halk otobüsü üst geçite çarptı: 4 ölü, 13 yaralı 3

Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ankara da katliam gibi kaza! Özel halk otobüsü üst geçite çarptı: 4 ölü, 13 yaralı 4

Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ankara da katliam gibi kaza! Özel halk otobüsü üst geçite çarptı: 4 ölü, 13 yaralı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

teollr gelip mansuru linçler birazdan
ölenlere rahmet sağ kalanlara alkah acil şifalar versin inşallah 😪😪
abi Ankara'da trafik çok hızlı ben İstanbul dan iş için giderdim10 yıl gittin senede 4 sefer 1 er ay kaldım vallaha o otobüslerin taksilerin hızına yetişemez sin Allah rahmet eylesin
