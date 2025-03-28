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  4. Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi... 3 kişinin durumu ağır

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi... 3 kişinin durumu ağır

28.03.2025 13:12
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Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.03.2025 13:12
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Ankara'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Haymana ilçesinde hatalı sollama sonucu gerçekleşen trafik kazasında ölü sayısı 6 oldu, 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Olay, Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde meydana geldi. Hatalı sollama sonucu, iki araç kafa kafaya çarpıştı.

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6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerin ardından iki araçta 9 kişinin olduğu ve ölü sayısının 6'ya çıktığı öğrenildi.

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3 KİŞİ AĞIR YARALI! ÖLENLERDEN 2'Sİ ÇOCUK

3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.

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Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan korkunç kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada 9 aylık kız çocuğu Duru Özdemir ile 6 yaşındaki erkek çocuğu Görkem Yıldırım, sürücü olan oğlu ile aynı isme sahip Arif Yıldırım, Abdullah Özgen, Muhammet Emin Özdemir ve Ayşe Özdemir olmak üzere iki araçtaki toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan Nermin Yıldırım, Arif Yıldırım ve Yusuf Özdemir ise, olay yerine gelen ekipler tarafından Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza
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