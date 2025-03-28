Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi... 3 kişinin durumu ağır

Olay, Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde meydana geldi. Hatalı sollama sonucu, iki araç kafa kafaya çarpıştı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerin ardından iki araçta 9 kişinin olduğu ve ölü sayısının 6'ya çıktığı öğrenildi.

3 KİŞİ AĞIR YARALI! ÖLENLERDEN 2'Sİ ÇOCUK

3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan korkunç kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada 9 aylık kız çocuğu Duru Özdemir ile 6 yaşındaki erkek çocuğu Görkem Yıldırım, sürücü olan oğlu ile aynı isme sahip Arif Yıldırım, Abdullah Özgen, Muhammet Emin Özdemir ve Ayşe Özdemir olmak üzere iki araçtaki toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan Nermin Yıldırım, Arif Yıldırım ve Yusuf Özdemir ise, olay yerine gelen ekipler tarafından Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı.