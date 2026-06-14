HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara’da kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yaklaşık 2 gün önce mantar toplamak için evinden ayrılan şahsı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, aramalar sırasında yaşlı adamın topladığı mantarları buldu.

Ankara’da kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi sakinlerinden Arif Uysal (79), 2 gün önce mantar toplamak için Çukurören Yaylası’na gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, arama kurtarma personeli ve gönüllülerin katılımıyla Sekmeç, Dikenli ve Kötü Yayla mevkilerinde arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin son olarak Uysal’ın topladığı mantarları bulduğu öğrenildi.

Ankara’da kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor 1

Ankara’da kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor 2

Ankara’da kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor 3

Ankara’da kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitlis’te dolu ve fırtınaBitlis’te dolu ve fırtına
Interpol tarafından aranan şüpheli İstanbul Havalimanı’nda yakalandıInterpol tarafından aranan şüpheli İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Damat katliamı

Damat katliamı

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

Vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.