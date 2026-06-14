Ankara’da kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi sakinlerinden Arif Uysal (79), 2 gün önce mantar toplamak için Çukurören Yaylası’na gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, arama kurtarma personeli ve gönüllülerin katılımıyla Sekmeç, Dikenli ve Kötü Yayla mevkilerinde arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin son olarak Uysal’ın topladığı mantarları bulduğu öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır