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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ahbap' çıkışı! Sert konuştu: "Çarpık ilişkiler ortaya çıkıyor"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Tepkisini sert bir şekilde dile getiren Erdoğan "Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ahbap' çıkışı! Sert konuştu: "Çarpık ilişkiler ortaya çıkıyor"
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 2. İletişim Şurası'nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında son haftalarda Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya da yer verdi. Konuyla ilgili sert çıkışa imza atan Erdoğan "Bu süreçte sosyal medya fenomeni, sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu, adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GELECEK VİZYONU ŞEKİLLENECEK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Bugün bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar kolaylaştığı bir dönemdeyiz. İletişim ekosistemine yeni bir ufuk çizilecek, Türkiye'nin gelecek vizyonu şekillenecek.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Ahbap çıkışı! Sert konuştu: "Çarpık ilişkiler ortaya çıkıyor" 1

  • Sosyal medya mecraları hangi konunun üzerine ne kadar duracağımızı ciddi oranda belirlemekte.

"DEVLET İLE MİLLETİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞTILAR"

  • Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personelimizin emeği, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Bu süreçte sosyal medya fenomeni, sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu, adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin imkanlarına koşarken diğer taraftan bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Ahbap çıkışı! Sert konuştu: "Çarpık ilişkiler ortaya çıkıyor" 2

'AHBAP' SORUŞTURMASI ÇIKIŞI: "ÇARPIK İLİŞKİLER ORTAYA ÇIKIYOR"

  • Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkilerde olduğu tek tek ortaya çıkıyor.

"UCU NEREYE VARIRSA VARSIN, FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

  • Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Ucu nereye varırsa varsın bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanları ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Ahbap çıkışı! Sert konuştu: "Çarpık ilişkiler ortaya çıkıyor" 3

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Ahbap Derneği
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