Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmıştı! Şirket sahibinden 'Valiye elden para verdim' iddiası

Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Soruşturma kapsamında, "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etmeye azmettirme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye azmettirme" suçlamalarıyla tutuklanan bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca'nın ifadesi ortaya çıktı.

"ELDEN PARA VERDİM" İDDİASI

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberin göre Aca, 2018 yılında Tunay Sonel'in kendisini arayarak, öksüz ve yetim çocukların eğitimlerinin karşılanması için para yardımı istediğini savundu ve "Ben de Erzurum'dan Tunceli'ye gelerek Tunceli Valilik makamında elden tam miktarını hatırlamamakla beraber yaklaşık 400-500 bin Türk Lirası civarı yardımda bulunmam hasebiyle Atatürk mahallesinde bir caddeye benim adım verildi. Hatta sonrasında da Afyon'a öğrencilerin gezi amacıyla da yardım talebinde bulunuldu. Öğrencilerin özel uçak bedeli olan yaklaşık 300 bin Türk Lirasını yine Tuncay Sonel'e Tunceli valilik makamında elden verdim" dedi.

KORUMA POLİS İLE İRTİBATI SORULDU: "HERHANGİ BİR ARKADAŞLIK İLİŞKİM YOKTUR"

Koruma polisi olan Şükrü Eroğlu ile aralarında herhangi bir samimiyetin olmadığını da savunan Aca, "Vali beye ulaşamadığımda onun (Şükrü Eroğlu) vasıtasıyla bildirmek istediğim konuları bildirirdim. Genelde Tuncay Sonel bana bir hediye (bal, çay, tulum peynir vs.) gönderdiğinde beni arayarak kargoya verdiğini bildiriyordu. Haricinde her hangi bir arkadaşlık ilişkim yoktur" şeklinde beyanda bulundu.

"ARAMIZDA İŞVEREN İŞÇİ İLİŞKİSİ MEVCUTTU"

Gülistan Doku'nun sim kartının gönderildiği eski polis memur Gökhan Ertok'u tanıdığını söyleyen Aca, "Gökhan Ertok ile 2015 yılında bir doktor arkadaşımın vasıtasıyla tanıştım. Bu doktor arkadaşım bana Gökhan Ertok için 'Polis, sağlamdır, siz bilişim şirketi kuracaksınız ya size yardımcı olur, bu işlerden anlıyor' demişti. O vesileyle tanıştım. Gökhan Ertok ile tanıştığımda Ankara Emniyet Narkotik şubede çalışıyordu. Gökhan Ertok ile aramızda işveren işçi ilişkisi mevcuttu. Herhangi bir samimiyetimiz yoktu. Zaten kendisi aktif polis olduğu için gün içerisinde saat 17.00 den sonra iş yerine gelirdi. Hatta kendisine günlerce ulaşamadığım zamanlar da olurdu. Gökhan Ertok ile en son 2022 yılında cezaevine girdikten sonra bir daha kendisi ile görüşmedim. Hatta cezaevinden çıktıktan sonra beni aradı ancak ben kendisi ile görüşmedim, mesajlarına da cevap vermedim, gönderdiği mesajları bile okumadan sildim. Çünkü hayatımdan çıkartmıştım. Hatta benim ismimi kullanarak benim tanıdığım insanlardan maddi menfaat temin ettiğini öğrendikten sonra görüşmemem mümkün değildi" ifadelerini kullandı.

Aca, Ertok'u genelde sosyal medya işlerinde kullandığını söyledi. Aca, "Gökhan Ertok, Tuncay Sonel'in işleri olarak Tunceli Valiliği sosyal medyası ve Tunceli'nin tanıtım işlerinde görevliydi. Kendisi de polis memuru olduğu için güvendik işe aldık" dedi.

GÜLİSTAN DOKU'YA AİT SİM KARTLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "TUNCAY SONEL VE GÖKHAN ERTOK ARASINDA PASLAŞMIŞLAR"

Aca, Gülistan Doku'nun sim kartıyla bir ilgisinin bulunmadığını savundu ve "Benim bu sim kartın gönderilmesi ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Tuncay Sonel ve Gökhan Ertok arasında paslaşmışlar. Sim karta hangi işlemler yapıldığı konusunda bilgim yoktur. Hatta benim bilgim dışında benim şirketime gitmiştir çünkü şirket anahtarının bir tanesi Gökhan Ertok'taydı" ifadelerini kullandı.