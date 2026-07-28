HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmıştı! Şirket sahibinden 'Valiye elden para verdim' iddiası

Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak soruşturma kapsamında tutuklanan bilişim şirketi sahibinin ifadesi ortaya çıktı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e elden para verdiğini savunan şirket sahibi, Gülistan Doku'ya ait sim kart ile ilgili bilgisinin olmadığını öne sürdü ve "Sonradan öğrendiğim kadarıyla Tuncay Sonel ve Gökhan Ertok arasında paslaşmışlar" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmıştı! Şirket sahibinden 'Valiye elden para verdim' iddiası
Melih Kadir Yılmaz

Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Soruşturma kapsamında, "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etmeye azmettirme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye azmettirme" suçlamalarıyla tutuklanan bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca'nın ifadesi ortaya çıktı.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmıştı! Şirket sahibinden Valiye elden para verdim iddiası 1

"ELDEN PARA VERDİM" İDDİASI

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberin göre Aca, 2018 yılında Tunay Sonel'in kendisini arayarak, öksüz ve yetim çocukların eğitimlerinin karşılanması için para yardımı istediğini savundu ve "Ben de Erzurum'dan Tunceli'ye gelerek Tunceli Valilik makamında elden tam miktarını hatırlamamakla beraber yaklaşık 400-500 bin Türk Lirası civarı yardımda bulunmam hasebiyle Atatürk mahallesinde bir caddeye benim adım verildi. Hatta sonrasında da Afyon'a öğrencilerin gezi amacıyla da yardım talebinde bulunuldu. Öğrencilerin özel uçak bedeli olan yaklaşık 300 bin Türk Lirasını yine Tuncay Sonel'e Tunceli valilik makamında elden verdim" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmıştı! Şirket sahibinden Valiye elden para verdim iddiası 2

KORUMA POLİS İLE İRTİBATI SORULDU: "HERHANGİ BİR ARKADAŞLIK İLİŞKİM YOKTUR"

Koruma polisi olan Şükrü Eroğlu ile aralarında herhangi bir samimiyetin olmadığını da savunan Aca, "Vali beye ulaşamadığımda onun (Şükrü Eroğlu) vasıtasıyla bildirmek istediğim konuları bildirirdim. Genelde Tuncay Sonel bana bir hediye (bal, çay, tulum peynir vs.) gönderdiğinde beni arayarak kargoya verdiğini bildiriyordu. Haricinde her hangi bir arkadaşlık ilişkim yoktur" şeklinde beyanda bulundu.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmıştı! Şirket sahibinden Valiye elden para verdim iddiası 3


(Mehmet Aca)

"ARAMIZDA İŞVEREN İŞÇİ İLİŞKİSİ MEVCUTTU"

Gülistan Doku'nun sim kartının gönderildiği eski polis memur Gökhan Ertok'u tanıdığını söyleyen Aca, "Gökhan Ertok ile 2015 yılında bir doktor arkadaşımın vasıtasıyla tanıştım. Bu doktor arkadaşım bana Gökhan Ertok için 'Polis, sağlamdır, siz bilişim şirketi kuracaksınız ya size yardımcı olur, bu işlerden anlıyor' demişti. O vesileyle tanıştım. Gökhan Ertok ile tanıştığımda Ankara Emniyet Narkotik şubede çalışıyordu. Gökhan Ertok ile aramızda işveren işçi ilişkisi mevcuttu. Herhangi bir samimiyetimiz yoktu. Zaten kendisi aktif polis olduğu için gün içerisinde saat 17.00 den sonra iş yerine gelirdi. Hatta kendisine günlerce ulaşamadığım zamanlar da olurdu. Gökhan Ertok ile en son 2022 yılında cezaevine girdikten sonra bir daha kendisi ile görüşmedim. Hatta cezaevinden çıktıktan sonra beni aradı ancak ben kendisi ile görüşmedim, mesajlarına da cevap vermedim, gönderdiği mesajları bile okumadan sildim. Çünkü hayatımdan çıkartmıştım. Hatta benim ismimi kullanarak benim tanıdığım insanlardan maddi menfaat temin ettiğini öğrendikten sonra görüşmemem mümkün değildi" ifadelerini kullandı.

Aca, Ertok'u genelde sosyal medya işlerinde kullandığını söyledi. Aca, "Gökhan Ertok, Tuncay Sonel'in işleri olarak Tunceli Valiliği sosyal medyası ve Tunceli'nin tanıtım işlerinde görevliydi. Kendisi de polis memuru olduğu için güvendik işe aldık" dedi.

GÜLİSTAN DOKU'YA AİT SİM KARTLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "TUNCAY SONEL VE GÖKHAN ERTOK ARASINDA PASLAŞMIŞLAR"

Aca, Gülistan Doku'nun sim kartıyla bir ilgisinin bulunmadığını savundu ve "Benim bu sim kartın gönderilmesi ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Tuncay Sonel ve Gökhan Ertok arasında paslaşmışlar. Sim karta hangi işlemler yapıldığı konusunda bilgim yoktur. Hatta benim bilgim dışında benim şirketime gitmiştir çünkü şirket anahtarının bir tanesi Gökhan Ertok'taydı" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ahbap' çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ahbap' çıkışı
Atık sular çevre kirliliği yapıyordu! Nizip OSB'ye 2 milyon 97 bin liralık cezaAtık sular çevre kirliliği yapıyordu! Nizip OSB'ye 2 milyon 97 bin liralık ceza

Anahtar Kelimeler:
Tunceli Gülistan Doku Tuncay Sonel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Melek Mosso'nun dansına ünlü isimden sert eleştiri

Melek Mosso'nun dansına ünlü isimden sert eleştiri

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.