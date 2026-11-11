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Ankara'da kazı sırasında hasar gören doğal gaz borusu alev aldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kazı çalışması sırasında doğal gaz hattı borusunun hasar görmesi sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'da kazı sırasında hasar gören doğal gaz borusu alev aldı

Olay, saat 16.30 sıralarında Kale Mahallesi Hacı Bayram Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerinde gerçekleştirilen altyapı çalışması kazısı sırasında doğal gaz hattına ait boru hasar gördü.

Ankara da kazı sırasında hasar gören doğal gaz borusu alev aldı 1

ANKARA'DA KORKUTAN YANGIN

Borudan sızan gazın alev alması üzerine yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Ankara da kazı sırasında hasar gören doğal gaz borusu alev aldı 2

HASAR GÖREN DOĞAL GAZ BORUSU ALEV ALDI

Bölgede doğal gaz kesilirken, cadde de araç ve yaya geçişine kapatıldı. Alevler, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışması devam ederken kazı için kullanılan iş makinesinde de hasar oluştu.

Ankara da kazı sırasında hasar gören doğal gaz borusu alev aldı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Ankara
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