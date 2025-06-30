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Ankara'da kız isteme tartışması kanlı bitti: Polis memuru hayatını kaybetti!

Ankara'da bir polis memuru kız isteme bulaşmasında canından oldu. Evlilik planları yapan bir çift ile aileleri parkta buluştu. Tarafların arasında çıkan anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. Damat adayının kuzeni olan polis memuru Furkan K. çıkan arbedede tabancayla vuruldu. İzinli olduğu öğrenilen polis memuru kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi.

Ankara'da kız isteme tartışması kanlı bitti: Polis memuru hayatını kaybetti!

Ankara'da evlilik planları yapan kuzeni için akrabalarıyla birlikte parkta kız tarafıyla buluşan polis memuru Furkan K., çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Korkunç olay, saat 23.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi Sultan Sencer parkında meydana geldi.

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Polis memuru Furkan K., iddiaya göre evlilik planları yapan kuzeni için beraberinde akrabalarıyla birlikte bir parkta kız tarafıyla buluştu.

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Tarafların arasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bugün izinli olduğu öğrenilen Furkan K., tabancayla vuruldu.

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Kız tarafı olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Furkan K. ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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(DHA)

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polis Ankara kız isteme
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