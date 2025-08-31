HABER

Ankara'da konser çıkışı 'ne bakıyorsun' dehşeti! 14 yaşındaki Kenan Efe'yi öldüresiye dövdüler: "Hayati tehlikesi var"

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Kenan Efe Özübek (14), konserde 'ne bakıyorsun' diye tartıştığı kişiler tarafından darbedildi. Çenesi kırılan Özübek, beyin kanaması şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Özübek'in ailesi, şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

Etimesgut ilçesinde yaşayan Kenan Efe Özübek, arkadaşlarıyla önceki gün ilçede düzenlenen bir konsere gitti. Konserde Özübek ve arkadaşları başka bir grupla 'ne bakıyorsun' diyerek tartıştı.

DARP ETTİLER

Özübek ve arkadaşları konser çıkışında tartıştıkları grupla karşılaştı. İddiaya göre arkadaşları kaçarken, Özübek, tartıştıkları grup tarafından darbedildi. Çenesi kırılan Özübek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'HAYATİ TEHLİKESİ VAR'

Kenan Efe Özübek’in babası Mustafa Özübek, "Oğlumu saat 23.00 gibi aradığımda bir sıkıntı yoktu. Saat 23.45 civarında tekrar aradı; konuşamıyordu, yarım yamalak konuşuyordu. 'Baba, acil hastaneye gel' dedi. Ben de hastaneye gittim hemen. Çocuğum kanlar içindeydi. Çenesi kırılmış iki taraftan. Her tarafında ayak izleri ve morluklar mevcuttu. Şu anda yoğun bakımda. Beyninde parlamalar varmış. Beyin kanamasından şüpheleniyorlar. Pazartesi ameliyat olacak. Vücudunun çeşitli taraflarında da hasarlar mevcut. Bu magandalar yüzünden, caniler yüzünden evlatlarımızı, çocuklarımızı bir yere yollayamaz olduk. Aynı Mattia Ahmet Minguzzi olayı gibi; benim çocuğum da 14 yaşında. Ve bunu yapan şahıslar da 18'inden büyük şahıslar. 8-10 kişi çocuğumun üstüne çullanmış. Yerde tekmelemişler, vurmuşlar. Burada bir vahşet var. O kadar çocuk resmen öldüresiye dövmüşler çocuğumu. Şu anda hayati tehlikesi bulunmakta. Raporları mevcut. Artık bunun önüne geçmemiz lazım. Çocuklar, suç kayıtları çok olan çocuklar. İki tanesinin ismine ulaştım, şikayetçi olduk" dedi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

