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  4. Ankara'da korkutan yangın! Evde bulunan anne ve 3 çocuğu yaralandı

Ankara'da korkutan yangın! Evde bulunan anne ve 3 çocuğu yaralandı

12.03.2025 23:55
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaralanan anne ile dumandan etkilenen 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da korkutan yangın! Evde bulunan anne ve 3 çocuğu yaralandı

Barbaros Mahallesi Burcu Sokak’ta iki katkı evin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Markette bulunan ve alevleri görerek eve gelen anne Rukiye Kerimi Y, içerde kalan çocuklarını kurtarmak isterken yaralandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangından dumandan etkilenen 3 çocuğa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.

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Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hamile olduğu öğrenilen anne, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Öte yandan dumandan etkilenen ve tedavileri süren çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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yangın Ankara
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