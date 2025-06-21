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Ankara'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi hastaneye kaldırıldı

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Enes Çırtlık

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir lityum fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi tedaviye alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında meydana geldi. Azot borusunda çıkan arızayı tamir etmek için gaz odasına giren 2 işçi, gazdan etkilendi. Durumu fark eden diğer çalışanlar, mesai arkadaşlarını kurtarmak için odaya girdi. 3 işçi daha gazdan etkilendi.

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2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 İŞÇİ TEDAVİYE ALINDI

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen toplam 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gaz odasına ilk giren 2 işçi, kurtarılamadı. Diğer 3 işçinin tedavisi sürüyor.

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Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara fabrika gaz
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