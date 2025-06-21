Ankara'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Olay, sabah saatlerinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında meydana geldi. Azot borusunda çıkan arızayı tamir etmek için gaz odasına giren 2 işçi, gazdan etkilendi. Durumu fark eden diğer çalışanlar, mesai arkadaşlarını kurtarmak için odaya girdi. 3 işçi daha gazdan etkilendi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 İŞÇİ TEDAVİYE ALINDI

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen toplam 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gaz odasına ilk giren 2 işçi, kurtarılamadı. Diğer 3 işçinin tedavisi sürüyor.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)