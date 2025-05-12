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Ankara'da motosiklet kazası: Trafik levhasına çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti!

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki Yusuf K. ve Efe Batuhan K. hayatını kaybetti.

Ankara'da motosiklet kazası: Trafik levhasına çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti!

İki canı hayattan koparak kaza, saat 21.00 sıralarında Gölbaşı ilçesinde Ankara Caddesi’nde meydana geldi.

Konya istikametine giden motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki kaldırımda bulunan trafik levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, araçta bulunan Yusuf K. ve Efe Batuhan K. kaldırıma düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Yusuf K. ve Efe Batuhan K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza
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