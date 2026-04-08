Ankara’da narkotik operasyonları: 107 gözaltı

Ankara’da polis ekiplerince bir haftalık süreçte uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 107 şüpheli gözaltına alındı, 41 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara’da narkotik ekiplerinin bir haftalık çalışmasında uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu. Edinilen bilgilere göre, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 107 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 37 kilo 201 gram esrar, 25 bin 785 adet sentetik ecza, 652 gram kokain, 206 gram bonzai, 114 gram metamfetamin ve 87 gram A.M. maddesinin yanı sıra 4 adet hassas terazi, 4 tabanca, 82 tabanca fişeği ile 238 bin 725 Türk lirası nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 41’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, toplum sağlığını tehdit eden zehir tacirlerine göz açtırılmayacağını belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

