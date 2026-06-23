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Ankara'da otobüs kazası: 1 ölü, 9 yaralı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ankara’da EGO’ya ait yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre EGO’ya ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası güvenlik önlemi alırken kazaya ilişkin ise inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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