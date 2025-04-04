Ankara'da parkın duvarına çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Bostancık Caddesi Türk Dünyası Vezir Tonyukuk Parkı mevkisinde meydana geldi. T.B. (55) yönetimindeki tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tır şoförü, otobüs durağında bulunan yayalara çarpmamak manevra yaptı. Tır, parkın duvarlarını ve heykel sütunları yıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde tır şoförü T.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şoförün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır