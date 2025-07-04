Ankara’da salgın alarmı! İlk şüphe TBMM’de başladı: 100'ün üzerinde vekil ve personel hastanelik oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) peş peşe gelen vakalar endişeye neden oldu. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, son iki gündür milletvekilleri ve Meclis personelinden 100'ü aşkın kişi; ishal, kusma ve yoğun halsizlik şikayetleriyle Meclis Hastanesi’ne başvurdu.

Edinilen bilgilere göre, şikayetler ilk olarak dün başladı ve bugün itibarıyla artarak devam etti.

Meclis yerleşkesinde görevli çok sayıda personel ve bazı milletvekilleri, benzer belirtilerle hastaneye sevk edildi.

ÜN: SABAHTAN BERİ KUSUYORUM

Zehirlenme şüphesi yaşayan isimler arasında Yeniyol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Sabahtan beri sürekli kusuyorum. Dışarıdan hiçbir şey yemedim, Meclis yemekhanesi dışında gıda tüketmedim" ifadelerini kullandı.

Ancak Ün, zehirlenmenin doğrudan yemekten kaynaklı olduğuna dair kesin bir kanaat olmadığını da belirterek "Şikayeti olan arkadaşların çoğunluğu farklı yemekler yemiş. Yemekten olduğunu düşünmüyorum ama ciddi sayıda şikayetçi var" dedi.

'YEMEKLERDE SORUN YOK, SALGIN OLABİLİR'

Konuya ilişkin bilgi veren TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri, Meclis yemekhanesinden alınan numunelerin analiz edildiğini ve herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını belirtti.

Başkanlık yetkilileri şu bilgiyi paylaştı:

"Yemeklerimizde herhangi bir sorun tespit edilmedi. Ancak Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede, kent genelinde ciddi bir salgın olduğu bilgisi verildi."

'SU'DAN MI KAYNAKLANIYOR?

Bazı personel ise zehirlenme şikayetlerinin su kaynaklı olabileceğini ileri sürdü. Geçtiğimiz haftalarda Meclis çay ocaklarında tasarruf tedbirleri kapsamında damacana su yerine arıtma suyuna geçildiği öğrenildi.

ŞİKAYETLER ARTIYOR, ÖNLEM BEKLENİYOR

Şu ana kadar 100’ü aşkın kişi ishal ve kusma gibi belirtilerle Meclis Hastanesi’ne başvurdu. Meclis yetkililerinden olayın kaynağına ilişkin detaylı bir açıklama henüz yapılmazken, sağlık ekipleri de vaka sayısının artmasından endişeli.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır