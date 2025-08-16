HABER

Ankara'da su kesintisi! Hangi ilçelerde sular ne zaman gelecek?

Ankara'da artan sıcaklıklarla birlikte su tüketiminin de zirveye ulaşması, bazı ilçelerde planlı ve plansız su kesintilerine neden oluyor. ASKİ, 16 Ağustos 2025 tarihinde Kazan, Etimesgut, Çankaya, Çubuk ve Beypazarı'nda yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merakla bekliyor.

Ankara'da su kesintisi! Hangi ilçelerde sular ne zaman gelecek?
Devrim Karadağ

ASKİ'den Açıklama: Kazan, Etimesgut, Çankaya ve Diğer İlçelerde Planlı ve Plansız Kesintiler Vatandaşları Zor Durumda Bırakıyor

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, 16 Ağustos 2025 tarihinde su kesintisi şokuyla karşı karşıya. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkent genelinde çeşitli ilçelerde planlı ve plansız su kesintileri yaşandığını açıkladı. Özellikle Kazan, Etimesgut, Çankaya, Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde yaşayanlar, kesintilerden olumsuz etkilendi. ASKİ yetkilileri, kesintilerin nedeninin artan su tüketimi ve bazı bölgelerdeki arızalar olduğunu belirtti.

Kazan'da Durum Kritik:

Kazan ilçesinde, içme suyu arıtma tesisinde yaşanan yoğun kullanım kaynaklı sorun nedeniyle 15 Ağustos sabah 08:00'de başlayan su kesintisinin 16 Ağustos saat 23:00'e kadar devam edeceği belirtildi. Bu durum, Kazan'da yaşayan vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Etkilenen mahalleler arasında Saray (sanayi bölgesi), Dağyaka (sanayi bölgesi), Aydın, Orhaniye ve Yıldırım Beyazıt (üst kotlar) bulunuyor. Vatandaşlar, ASKİ'nin internet sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor.

Etimesgut ve Çankaya'da Dağıtım Sorunları:

Etimesgut ve Çankaya'da ise, su dağıtım hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle kesintiler yaşanıyor. ASKİ ekipleri, arızaları gidermek için yoğun çaba sarf ediyor ancak kesintilerin ne zaman sona ereceği konusunda net bir bilgi verilmedi. Vatandaşlar, özellikle sıcak havalarda su kesintilerinin yaşam kalitesini düşürdüğünü belirterek, ASKİ'den daha hızlı ve etkili çözümler bekliyor.

Çubuk ve Beypazarı'nda Planlı Bakım Çalışmaları:

Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde ise planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri uygulanıyor. ASKİ yetkilileri, bu çalışmaların su şebekesinin daha sağlıklı ve verimli çalışması için gerekli olduğunu vurguladı. Ancak, planlı kesintilerin de vatandaşları mağdur ettiğinin farkında olduklarını ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için gayret gösterdiklerini ifade ettiler.

Vatandaşlar Ne Diyor?

Su kesintilerinden etkilenen Ankaralılar, duruma tepkili. Özellikle Kazan'da yaşayanlar, uzun süren kesintiler nedeniyle zor durumda olduklarını belirtiyor. Vatandaşlar, ASKİ'nin daha önceden bilgilendirme yapmasını ve kesintilerin süresini kısaltmasını talep ediyor. Sosyal medyada da su kesintileriyle ilgili çok sayıda paylaşım yapılıyor ve ASKİ'ye eleştiriler yöneltiliyor.

Ankara'da yaşanan su kesintileri, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. ASKİ'nin, kesintilerin nedenlerini ve süresini net bir şekilde açıklaması, vatandaşların mağduriyetini azaltmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, su şebekesindeki arızaların giderilmesi ve planlı bakım çalışmalarının hızlandırılması, Ankara'nın su sorununa kalıcı çözümler bulunması açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, ASKİ'den daha şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım bekliyor.

Ankara su kesintisi
