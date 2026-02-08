Ankara’da suya kapılan araç yaklaşık 150 metre sürüklendi

Olay, Çubuk ilçesine bağlı Kızılek Mahallesi’nden Yeşilkent Mahallesi’ne geçişin olduğu eski yol güzergahı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski yol güzergahı yanındaki derenin taşmasıyla su altında kaldı.

SUDA SÜRÜKLENEN ARACIN İÇİNDEKİLER KURTARILDI

Bu sırada Yeşilkent Mahallesi yönüne giden araç, karşıya geçtiği sırada akıntıya kapılarak yaklaşık 150 metre sürüklendi. Akıntıyla aşağı doğru sürüklenen araç iş makinasının müdahalesiyle durdurulurken, araçta bulunanlar olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, bölgede su seviyesinin yükseldiği dönemlerde eski yol güzergâhının kullanılmaması konusunda sürücüleri uyardı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır