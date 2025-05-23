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Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi! İşte yeni tarife...

Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi. Başkentte taksi indi-bindi ücreti 100 liradan 130 liraya yükseltildi. Taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi.

Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi! İşte yeni tarife...
Cansu Akalp

Başkent Ankara’da taksi ücretlerine zam geldi. Yeni tarife ile birlikte bindi-indi ücreti 100 liradan 130 liraya yükseltildi.

AÇILIŞ ÜCRETİ 35 LİRADAN 45 LİRAYA ÇIKTI!

Açılış ücreti ise 35 liradan 45 liraya çıktı. Taksimetreler pazar gününden itibaren yeni tarifeye göre güncellenecek.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni zamlı tarifeyi esnafa, “Yeni taksi tarifemizin esnaflarımıza hayırlı olması dileğiyle hayırlı işler bol kazançlar dilerim” mesajıyla duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara taksi
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