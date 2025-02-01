Ankara'da Taksiciler bir Martı TAG aracını daha alıkoydu: "Oğuz gelsin kurtarsın"

Son günlerde Ankara ve İstanbul’da birçok Martı TAG sürücüsü taksiciler tarafından durdurularak tehdit edildi, araçlarından indirildi ve yolcularla birlikte alıkonuldu.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı son olayda bir taksicinin, TAG sürücüsünü “Oğuz gelsin kurtarsın” diyerek alıkoyduğu görüldü.

"SARACIK TOKİ TAKSİ ÇALIŞIYOR"

Ankara’da taksiciler ile Martı TAG sürücüleri arasındaki gerginlik büyümeye devam ediyor. Son olarak bir taksici, iki Martı TAG aracını alıkoyduğu öne sürerek araçları ifşa etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, taksicilerden biri “Evet, bir Martı TAG daha! Saracık TOKİ taksi çalışıyor, yakaladık burada. Oğuz gelsin kurtarsın bunları” ifadelerini kullanıyor.

MARTI TAG NEDİR?

Martı TAG, bireysel araç sahiplerinin Martı uygulaması üzerinden taksi hizmeti vermesini sağlayan bir sistem. Tıpkı Uber ve Bolt gibi, kullanıcılar Martı uygulaması üzerinden bir sürücüyü çağırarak ulaşım hizmeti alabiliyor.