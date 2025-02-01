HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ankara'da Taksiciler bir Martı TAG aracını daha alıkoydu: "Oğuz gelsin kurtarsın"

Ankara'da Taksiciler bir Martı TAG aracını daha alıkoydu: "Oğuz gelsin kurtarsın"

01.02.2025 17:31
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
01.02.2025 17:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde taksicilerin Martı Tag sürücülerini takip edip arabalarını çektirmesi gündeme gelmişti. Sosyal medyada taksiciler tarafından paylaşılan videolarda, bazı sürücülerin zorla araçtan indirildiği ve TAG araçlarının plakalarının ifşa edildiği görülmüştü.

Son günlerde Ankara ve İstanbul’da birçok Martı TAG sürücüsü taksiciler tarafından durdurularak tehdit edildi, araçlarından indirildi ve yolcularla birlikte alıkonuldu.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı son olayda bir taksicinin, TAG sürücüsünü “Oğuz gelsin kurtarsın” diyerek alıkoyduğu görüldü.

"SARACIK TOKİ TAKSİ ÇALIŞIYOR"

Ankara’da taksiciler ile Martı TAG sürücüleri arasındaki gerginlik büyümeye devam ediyor. Son olarak bir taksici, iki Martı TAG aracını alıkoyduğu öne sürerek araçları ifşa etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, taksicilerden biri “Evet, bir Martı TAG daha! Saracık TOKİ taksi çalışıyor, yakaladık burada. Oğuz gelsin kurtarsın bunları” ifadelerini kullanıyor.

martı tag

MARTI TAG NEDİR?

Martı TAG, bireysel araç sahiplerinin Martı uygulaması üzerinden taksi hizmeti vermesini sağlayan bir sistem. Tıpkı Uber ve Bolt gibi, kullanıcılar Martı uygulaması üzerinden bir sürücüyü çağırarak ulaşım hizmeti alabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Ankara Araç taksi martı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Maçların hepsi simüle edildi...

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Maçların hepsi simüle edildi...

Alvaro Morata Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Alvaro Morata Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Yüksel Güran ve Enes Güran ile ilgili yeni gelişme!

Yüksel Güran ve Enes Güran ile ilgili yeni gelişme!

Ailesini katletmişti... Yeni ifadesi şok etti!

Ailesini katletmişti... Yeni ifadesi şok etti!

İhraç edilen teğmenlerden birinin babası: "Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım..."

İhraç edilen teğmenlerden birinin babası: "Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım..."

İstanbul için bir uyarı da Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi! Tsunami uyarısı

İstanbul için bir uyarı da Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi! Tsunami uyarısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.